Die Stadt Albstadt hat die Schlossbergturnhalle in Albstadt-Ebingen aus Sicherheitsgründen geschlossen. Vereine und Schulklassen dürfen vorerst nicht mehr in die Ebinger Schlossberghalle. Schon länger macht laut Stadt eine undichte Decke Probleme, es regnet rein. Das möglicherweise größere Problem aber: An tragenden Elementen platzt der Beton ab. Deshalb wird nun bis zum 22. Oktober die Statik der Halle aus den 70-er-Jahren untersucht.