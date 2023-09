Eltern in Sorge: Sexualstraftäter in Haigerloch gesichtet

Eltern in Haigerloch sind besorgt: Ein Mann, der wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht stand, wurde in der Nähe einer Schule in Haigerloch-Owingen gesehen.

Ein Mann, der in Hechingen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt wurde, war bei einer Schule im Haigerlocher Stadtteil Owingen (Zollernalbkreis) unterwegs. Daher sind viele Eltern beunruhigt, so die Angaben der Polizei. Der Mann sei auf freiem Fuß, weil er sich in einem Berufungsverfahren befände.

Hausverbot an Schulen und Kitas erteilt

Nun hat der Haigerlocher Bürgermeister Heiko Lebherz reagiert: "Nach Abstimmung und Besprechung mit den Schulleitungen und der Polizei habe ich mich dazu entschieden, der Person präventiv ein Hausverbot an den städtischen Schulen und Kindertageseinrichtungen auszusprechen." Zudem habe man gemeinsam mit dem Ordnungsamt mit dem Mann Kontakt aufgenommen und Verhaltenshinweise erteilt, sagte der Bürgermeister am Montag im SWR.

Man nehme die Sorgen der Eltern ernst und wolle durch verstärkte Polizeipräsenz für ein Gefühl der Sicherheit sorgen, so die Polizei. Laut Polizei verbreiteten sich in den vergangenen Tagen über Messenger-Dienste und in sozialen Medien unter anderem bei Eltern von Kindergarten- und Schulkindern Meldungen, in denen vor diesem Mann gewarnt wurde und die teilweise dessen Namen sowie ein Foto enthielten.

Mann hat sich nicht strafrechtlich relevant verhalten

Nachdem er am Mittwoch in der Nähe der Schule in Owingen gesichtet worden sei, hätten sich vermehrt verunsicherte Eltern aus Haigerloch und Bisingen bei den Behörden gemeldet. Wie die Polizei am Montag dem SWR sagte, habe sich der Mann aber nicht strafrechtlich relevant verhalten. Es habe keine Hinweise gegeben, dass Kinder gefährdet gewesen seien. Sollten Eltern Verdächtiges beobachten, sollen sie sich an die Polizei wenden.