Metzinger Stadtarchivar recherchiert über Unwetter

Unwetter müssen nicht unbedingt Folge des Klimawandels sein. Der Metzinger Stadtarchivar Rolf Bidlingmaier hat herausgefunden, dass Hagelfälle seit mehr als 200 Jahren vorkommen.

Rolf Bidlingmaier war selber zweimal in den letzten Jahren sehr stark von Hagel in Metzingen betroffen. Das habe ihn dazu bewogen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Er fand heraus, dass die Zugbahn auf dem Regenradar seit Jahren dieselbe war. Im Stadtarchiv Metzingen ist Bidlingmaier auf die erstaunliche Tatsache gestoßen, das diese Unwetter sich bereits seit mehr als 200 Jahren nachweisen lassen.

Rolf Bidlingmaier, Stadtarchivar in Metzingen Pressestelle Gerlinde Trinkhaus

Unwetter wiederholen sich an Ort und Stelle

Das bedeutet, dass es Wiederholungen gibt in der Art und Weise, wie diese Unwetter an welchem Ort ablaufen. Für das 19. und 20. Jahrhundert lassen sich eindeutig Hagelunwetter nachweisen, die genau exakt auf dieser Bahn entlang gezogen sind, so der Stadtarchivar. Sehr hilfreich war Bidlingmaier eine große Untersuchung im 19. Jahrhundert über die Hagelfälle im Königreich Württemberg.

"Da konnte man sehr schön alle diese Hagelunwetter raus ziehen, die eben entlang dieser Bahn gelaufen sind."

Und für das 20. Jahrhundert waren für ihn Zeitungsberichte interessant. Er las in der Metzinger Zeit über ein Hagelunwetter und fand Meldungen daneben, dass das Unwetter auch in Tübingen und in Kirchheim war. Bidlingmaier zieht den Schluss, dass diese Hagelunwetter immer wieder auftreten, weil sie in der Vergangenheit eben auch schon entsprechend aufgetreten sind.

Karte mit der Zugbahn des Hagelunwetters am Albtrauf am 19. Mai 1872 Pressestelle Württembergische Jahrbücher

Superzellen immer an ganz bestimmten Stellen

Man kann laut Bidlingmaier anhand der Quellen feststellen, dass die Superzellen immer zwischen Oberndorf am Neckar und Schramberg entstehen, also an einer ganz bestimmten Stelle. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum das so ist. Bidlingmaiers Theorie ist, dass die Topographie eine ganz wesentliche Rolle spielt. Dort gebe es nämlich den Schwarzwald, den Albtrauf und zum anderen das sehr tief eingeschnittene Neckartal. Bidlingmaier ist der Ansicht, dass die Topografie die Windverhältnisse begünstigt.