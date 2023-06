Urteil am Landgericht Tübingen: Täter müssen nach Überfall ins Gefängnis

per Mail teilen

Im Dezember 2021 wurde ein Mann in Riederich bei Reutlingen in seinem Haus gefesselt, geschlagen und beraubt. Nun haben Tübinger Richter drei Täter zu Gefängnisstrafen verurteilt.

Das Landgericht Tübingen hat drei Männer wegen schweren Raubes zu langen Haftstrafen verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass das Trio im Dezember 2021 einen Spielhallenbetreiber überfallen und beraubt hat.

Schmuck und Bargeld geraubt

Die Täter sind 33, 38 und 68 Jahren alt. Zwei Männer müssen für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis, der dritter für fast drei Jahre. Sie hatten ihr Opfer in dessen Haus in Riederich im Kreis Reutlingen gefesselt, mit Fäusten geschlagen und schließlich dazu gezwungen, den Haus-Tresor zu öffnen. Dabei erbeuteten sie Schmuck im Wert von über 200.000 Euro und rund 10.000 Euro Bargeld. Außerdem nahmen sie dem Opfer eine rund 50.000 Euro teure Uhr vom Handgelenk ab. Zwei Angeklagte behaupteten beim Prozessauftakt Anfang Mai 2023, zum Tatzeitpunkt gar nicht in Deutschland, sondern auf dem Weg nach Frankreich gewesen zu sein.

Opfer schwer verletzt und psychisch angeschlagen

Der Mann wurde schwer verletzt und bekam in Folge des Überfalls psychische Probleme. Mittlerweile ist er gestorben. Der Tod stehe aber nicht im Zusammenhang mit der Tat.