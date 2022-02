Haftstrafen nach Überfall

Wegen gefährlicher Körperverletzung müssen vier junge Männer aus Pforzheim ins Gefängnis. Das Landgericht Karlsruhe hat Haftstrafen zwischen zwei Jahren vier Monaten und drei Jahren verhängt. Mit Teleskop-Schlagstöcken hatten die Angeklagten im Alter zwischen 17 und 21 Jahren im April vergangenen Jahres in Calw auf den Angestellten eines Friseurgeschäfts eingeschlagen. Dieser erlitt dabei lebensgefährlich Kopfverletzungen. Die Männer waren deswegen auch zunächst wegen versuchten Totschlags angeklagt. Es konnte ihnen jedoch nicht nachgewiesen werden, dass sie den Tod des 22-Jährigen billigend in Kauf genommen hätten, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Über ihr Motiv schwiegen sich die Täter in der Verhandlung weitgehend aus. Mutmaßlich ging es um einen Racheakt nach einem vorausgegangenen Streit. Gegen einen fünften Beteiligten wird getrennt verhandelt.