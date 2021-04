Im Prozess um eine versuchte Geiselnahme hat das Amtsgericht Reutlingen die beiden angeklagten Männer zu Freiheitsstrafen von dreieinhalb und drei Jahren verurteilt. Die beiden wollten Geld mit E-Zigaretten machen.

Für das Gericht war klar: Die beiden Angeklagten hatten versucht, mit Gewalt Geld aus einem Geschäft mit E-Zigaretten einzutreiben. Weil die Polizei eingriff, sei es beim Versuch der Geiselnahme geblieben, so das Reutlinger Gericht bei der Urteilsverkündung am Montag.

Die Tat ereignete sich bereits Anfang Mai 2019. Die zwei Männer hatten für 20.000 Euro E-Zigaretten im Wert von über 90.000 Euro gekauft. Die wollten sie für 40.000 Euro an zwei Abnehmer in Reutlingen weiterverkaufen. Doch mit denen gab es Streit. Einer der Angeklagten, ein Tankstellenpächter, habe deshalb einem der Abnehmer eine Sprengladung mit Fernzünder in den Briefkasten geworfen, wüste Drohungen aufs Handy geschickt, ihn und seine Familie mit dem Tod bedroht. Außerdem habe er den Mann, der die E-Zigaretten kaufen wollte, bei einem Treffen geschlagen, so der Richter.

Komplize muss länger ins Gefängnis

Sein Komplize sei bei diesem Treffen dabei gewesen, bewaffnet mit einem illegalen Messer, hieß es in der Urteilsbegründung. Er muss für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Bei ihm wurde die Strafe aus diesem Prozess und die Strafe aus einem anderen Prozess, die noch zur Bewährung ausgesetzt war, zusammengefasst. Beide Verteidiger kündigten Rechtsmittel an.