Haftbefehle gegen Drogendealer

Die Polizei hat einen 32-jährigen Mann aus Eningen und einen 28-Jährigen aus Reutlingen als Drahtzieher umfangreichen Drogenhandels verhaftet. Ein Hinweis aus der Bevölkerung auf ein in Reutlingen-Sickenhausen abgestelltes Auto hatte im August vergangenen Jahres auf die Spur der Verdächtigen geführt. In dem Auto fand die Polizei mehrere Tüten mit etwa 25 Kilogramm Haschisch und Marihuana. Sie führten zu dem 32-Jährigen aus Eningen und zu dessen 28-jährigem Bekannten, der in Sickenhausen wohnte. Nach und nach erhärtete sich der Verdacht, dass die beiden Männer einen schwunghaften Handel mit verschiedenen Drogen, unter anderem mit Marihuana, Haschisch, Kokain und Amphetamin, unterhielten.