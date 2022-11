Fahrraddiebstähle im Raum Tübingen - Täter geschnappt

Ein per Haftbefehl gesuchter 44-Jähriger ist der Polizei ins Netz gegangen. Der Mann soll einer Gruppe angehören, die hunderte Fahrräder im Raum Tübingen gestohlen hat.

Ein mit Haftbefehl gesuchter Tatverdächtiger ist Jahre nach der Tat in Bayern gefasst worden. Der Mann soll einer Gruppe angehören, die im Raum Tübingen hunderte Fahrräder gestohlen haben soll und für viele Einbrüche in den Jahren 2015 und 2016 in Frage kommen. Dabei geht es um gewerbsmäßige Bandenhehlerei. Der Festgenommene befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Mittäter sitzen bereits im Gefängnis

Laut Polizei war in der Region Tübingen ab Mitte 2015 eine Serie von Fahrraddiebstählen verzeichnet worden, die sich schließlich auf rund 300 Fälle summiert haben. Hinzu kamen ab 2016 mehrere Einbrüche. Die Ermittlungen der damaligen Kripo-Gruppe "EG Ducato" sowie der Staatsanwaltschaft Tübingen führten 2016 und 2017 zu insgesamt zehn Festnahmen. Auch wie das Diebesgut abgesetzt wurde, hätten die Beamten herausgefunden. Die Personen wurden später zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Bikes aus Tübingen ins Ausland geschafft

Am vergangenen Donnerstag konnte mit dem 44-Jährigen nun ein weiteres, mutmaßliches Mitglied der Gruppe gefasst werden. Der Tatverdächtige soll damals für den Transport der gestohlenen Fahrräder ins Ausland nach Bosnien verantwortlich gewesen sein. Er ist letzte Woche bei einer Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz der Autobahn 3 bei Parsberg überprüft worden. Nach seiner Festnahme wurde der 44-Jährige dem Polizeipräsidium Reutlingen übergeben.