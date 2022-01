Ein 21-Jähriger, der am Montagmorgen auf der Straße in Reutlingen einen 50-jährigen Passanten mit einem Messer schwer verletzt haben soll, wurde am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Der erließ Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde anschließend in ein Justizvollzugskrankenhaus eingeliefert.