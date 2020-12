per Mail teilen

In einem Hanfladen in Tübingen und einer Lagerhalle in Metzingen hat die Polizei unter anderem 4,5 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft erlies Haftbefehl gegen zwei der drei Betreiber des Ladens. Beide bleiben aber gegen Auflagen auf freiem Fuss wie auch der dritte Betreiber. Bereits im März waren bei einer Razzia 16 Kilo Marihuanablüten entdeckt worden.