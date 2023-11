Tagsüber fahren Mitarbeitende der Wohnungs- und Gewerbebau in Tübingen (GWG) mit E-Autos. Nach Feierabend sollen die Fahrzeuge aber nicht nutzlos auf dem Parkplatz stehen.

Es ist ein Pilotprojekt: Die GWG in Tübingen, die Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau, beteiligt sich an Carsharing. Von 8-16 Uhr sind drei Elektro-Autos für die Mitarbeitenden der GWG reserviert. Danach können Kundinnen und Kunden von "TeilAuto Neckar-Alb eG" mit den Fahrzeugen fahren.

Autos bekommen teilweise Solarstrom vom Dach der GWG

Mit der Kooperation mit teilAuto sollen laut GWG CO2-Emissionen eingespart werden. Andere Dienstwagen habe die GWG seither nicht mehr, so Geschäftsführer Uwe Wulfrath. Die Elektroautos werden direkt vor dem Eingang des Unternehmens geladen, zum Teil mit Solarstrom vom Dach der Gesellschaft. Die Idee, sich die Dienstautos zu teilen, ist aus der Not heraus entstanden. Am neuen Gebäude der GWG in Tübingen fehlten Parkplätze.

Umweltfreundliche Fahrten der Wohnungsbaugesellschaft

Fahrten zu Baustellen, zu Wohnungsbesichtigungen, Termine wegen technischer Probleme oder Handwerker-Einsätzen: Das Team der GWG sei häufig unterwegs in Tübingen und den Teilorten. "Wir haben eine Lösung gesucht, wie wir diese Fahrten so umwelt- und klimafreundlich wie möglich hinbekommen", sagt Geschäftsführer Wulfrath.

TeilAuto will in Tübingen weitere Kooperationen eingehen

Laut teilAuto wurden die drei Autos im Oktober insgesamt 230 mal gebucht. Dazu habe die GWG 70 Prozent beigetragen. Die drei Fahrzeuge seien wirtschaftlich, so teilAuto. Weitere Kooperationen in Tübingen und Umgebung dieser Art sind deshalb bereits in Planung. Es ist ein Pilotprojekt. "Es ist das erste Mal, dass eine Firma auf ihren Fuhrpark verzichtet und sich auf teilAuto verlässt", so Andreas Koppo, Vorstand von teilAuto.

Carsharing für Firmen attraktiv machen

TeilAuto will Carsharing auch für andere Firmen attraktiv machen. Jedes Fahrzeug, das nicht angeschafft werden müsse, sei ein gutes Fahrzeug, so Koppo. "Indem sich rund 15 bis 20 Haushalte ein Teilauto teilen und künftig auch mehr Firmen und Unternehmen, entlasten wir den Verkehr, die Straßen und Parkplätze."