Die Getreideernte fällt in diesem Jahr gut aus aus. Laut den Kreisbauernverbänden im Nordschwarzwald und Reutlingen gibt es jedoch regionale Unterschiede.

Vor allem "das Wintergetreide hatte Glück", sagte der Kreisbauernverband Nordschwarzwald dem SWR. Das habe noch genug Regen abbekommen. Aber die Qualität schwanke zwischen den einzelnen Sorten. Auch im Kreis Reutlingen ist man mit der Ernte zufrieden. Im Vergleich zu den Landwirten im Südwesten und Norden des Landes habe man eine zufriedenstellende Ernte einfahren können, so Kreisbauernpräsident Gebhard Aierstock. Als Qualitätsmangel stellte er bei Weizen gehäuft Mutterkorn fest.

Gute Erträge bei Weizen, Gerste und Dinkel

Die Ernte wurde noch nie so früh eingefahren wie in diesem Jahr, so der Kreisbauernverband Reutlingen. Die derzeitige Trockenheit habe dem Getreide nicht geschadet, die Ernte aber vereinfacht. Bei Weizen, Gerste und Dinkel seien Menge und Qualität überdurchschnittlich gut. Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Menge sogar um 20 Prozent gesteigert. Beim Raps gab es nur eine durchschnittliche Ernte.

Ausfälle beim Mais befürchtet

Sorgen bereiten den Landwirten allerdings Grünland und Mais. Die lang anhaltende Trockenheit schade der Frucht. Wenn es nicht bald regne, rechnet Gebhard Aierstock mit erheblichen Ausfällen. Der Mais habe dieses Jahr kaum Kolben, ergänzte ein Sprecher des Verbandes Nordschwarzwald. Wäre die Maisernte letztes Jahr nicht so gut ausgefallen, hätten die Futterbaubetriebe ein Problem.

Bauern sparen wohl beim teuren Dünger

Auch der Kreisbauernverband Tübingen und Zollernalb berichten von sehr unterschiedlicher Erntequalität, auch bei Weizen. Womöglich hätten die Bauern wegen der hohen Preise an einer qualitativ hochwertigen Düngung gespart.

Verbraucherpreise steigen trotz guter Ernte

Die Verbraucherpreise sind in den vergangenen Wochen schon kräftig gestiegen, dieser Trend werde sich fortsetzen. Ein Rückgang bei Getreideprodukten durch die zufriedenstellende Ernte sei nicht zu erwarten, so Gebhard Aierstock. Die Preise seien abhängig vom globalen Markt. Dort bestimmen unter anderem weiterhin die Ukraine-Krise und die Ernteausfälle wegen der Trockenheit in Frankreich und Italien das Geschehen.

Auch Landwirte in Oberschwaben zufrieden

Die Landwirte in Oberschwaben ziehen eine positive Bianz der diesjährigen Ernte. Von einer durchschnittlichen bis guten Ernte war die Rede beim Erntegespräch des Kreisbauernverbandes Biberach-Sigmaringen. Besonders der Raps sei in diesem Jahr sehr ölhaltig. Das Wetter sei bis Juni günstig für den Ackerbau gewesen. Im Juli hätten einige Gewitter und Niederschläge in Oberschwaben die Trockenheit abgemildert. Auch würden die meisten hiesigen Böden Regenwasser gut halten.