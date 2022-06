Regionalverband fordert gute Gäubahn-Anbindung

Der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg in Villingen-Schwenningen fordert eine gute Anbindung der Gäubahn an die Landeshauptstadt. Es müssten alle Möglichkeiten zur direkten Anbindung an den Stuttgarter Hauptbahnhof geprüft werden, so die Verbandsversammlung. Bis die Strecke Böblingen-Flughafen-Hauptbahnhof Stuttgart fertig ist, soll die Gäubahn zwischen Stuttgart und Zürich in Stuttgart-Vaihingen haltmachen. Dort sollen die Fahrgäste auf die S-Bahn umsteigen. Der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg und verschiedene Anrainer wehren sich dagegen. Die Baar dürfe nicht abgehängt werden. Auch der Tuttlinger Gemeinderat hat sich gegen eine Unterbrechung ausgesprochen. Das Thema soll nun bei einem Gäubahngipfel am 14. Juli in Stuttgart auf den Tisch.