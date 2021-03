Würde die Regionalstadtbahn durch Tübingen die Forschungseinrichtungen der Universität stören? Das wurde jetzt in einem Gutachten untersucht.

Das Gutachten der Uni zeigt: Kleine Erschütterungen und magnetische Felder könnten dazu führen, dass beispielsweise Mikroskope und Geräte aus der Medizinforschung nicht mehr richtig arbeiten. Für die Tübinger Universität als weltweiten Forschungsstandort sei das undenkbar, sagte Rektor Bernd Engler in einer Pressekonferenz. Die Universität hatte für das Gutachten das Bochumer Ingenieurbüro Baudynamik Heiland und Mistler beauftragt.

Wie stark sind die Erschütterungen, die die Regionalstadtbahn erzeugen könnte? Das hat das Bochumer Ingenieur- und Sachverständigenbüro für die Universität Tübingen bemessen. Pressestelle Baudynamik Heiland & Mistler

Schlussfolgerungen aus dem Gutachten zur Regionalstadtbahn

Die Gutachter stellten aber auch fest, dass nur wenige Forschungsstellen der Universität davon betroffen wären. Die meisten Forschungsinstitute könnten ohne Probleme weiterarbeiten, wenn die Erschütterungen und magnetischen Felder der Regionalstadtbahn gering gehalten werden, heißt es im Gutachten. Dafür sollte zum Beispiel eine hochelastische Schienenlagerung zum Einsatz kommen. Außerdem müssten empfindliche Forschungsgeräte in den Universitätsgebäuden elektromagnetisch abgeschirmt werden. Das sei möglich, koste aber Geld. Die Mehrkosten seien aber überschaubar, sagte Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne). Sie würden voraussichtlich von Bund und Land übernommen werden.

Bauarbeiten kommen voran

Im Dezember 2020 hatte das Landesverkehrsministerium die Fördermittel von 122 Millionen Euro für das erste Teilstück der Strecke freigegeben. Zwischen Herrenberg und Bad Urach wird bereits an der Elektrifizierung der Ammer- und Ermstalbahn gebaut. Ende 2022 soll die neue Bahn dort in Betrieb gehen.

Bürgerentscheid zur Regionalstadtbahn durch Tübingen

Am 26. September 2021, am Tag der Bundestagswahl, werden die Tübingerinnen und Tübinger gefragt, was sie von einem Ausbau der Regionalstadtbahn durch die Innenstadt von Tübingen halten. Es haben sich bereits Bürgerinitiativen zur Regionalstadtbahn dazu gegründet: "Tübinger*innen sagen Ja zur Stadt-Bahn" und "Nein zur Innenstadtstrecke". Sollten sich die Tübinger im Herbst gegen die Regionalstadtbahn aussprechen, könnte das das Ende des Projekts bedeuten. 2021 sei entsprechend ein entscheidendes Jahr für die Regionalstadtbahn, so der Reutlinger Oberbürgermeister Thomas Keck.