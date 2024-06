per Mail teilen

"Reutlingen kannst du nicht mögen" - das steht auf Plakaten, die die Stadt in Reutlingen aufgehängt hat. Guido Zurstiege, Professor für Medienwissenschaft und Experte für Werbeforschung an der Universität Tübingen sieht die Kampagne skeptisch. Er sei sich unsicher, ob man bei der Kampagne an alle Bürgerinnen und Bürger gedacht habe.