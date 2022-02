Grundwasservorräte stabil

Trotz des trockenen Oktobers liegt der Stand des Grundwassers in der gesamten Region auf stabilem Niveau. Ob die Bronnbachquelle in Rottenburg (Kreis Tübingen) oder die Quellen in Neufra (Kreis Sigmaringen), die Grundwasservorräte liegen auf einem durchschnittlichen Niveau. Die Landesanstalt für Umwelt verzeichnet für Mönchweiler (Schwarzwald-Baar-Kreis) sogar einen überdurchschnittlichen Grundwasserstand. Gegenüber dem Oktober 2020 habe sich das Grundwasser deutlich erholt, so die Landesanstalt. Allerdings erwartet sie, dass das Grundwasser wegen der regenarmen vergangenen zwei Monate im November etwas zurückgeht.