Das Kind mit dem Auto vor die Schule fahren? Unnötig und gefährlich, sagt die Grundschule Bodelshausen. Dort werden Kinder fürs Laufen belohnt. Wer Stempel sammelt, darf zur Party.

Die Steinäcker Schule in Bodelshausen (Kreis Tübingen) geht gegen Elterntaxis vor. Kinder, die zu Fuß gehen - und sei es nur das letzte Stück - bekommen einen Tigerstempel. Denn wenn sich zu viele Autos vor der Schule tümmeln, ist das für die Grundschülerinnen und -schüler gefährlich. Die "Südwest Presse" hat auf die Aktion aufmerksam gemacht.

Theresa Barth ist sieben Jahre alt und geht in die zweite Klasse der Grundschule in Bodelshausen. Um 7:30 Uhr macht sie sich jeden Morgen auf den Weg in die Schule - zu Fuß. Der Weg ist nicht weit und sie läuft gerne.

Ich wollte sogar laufen. Weil ich dann jeden Morgen die Vögel zwitschern sehe.

Spätestens ab dem Tigerpunkt "tigern" Kinder allein zur Schule

Auf dem Weg in die Schule kommt Theresa am sogenannten Tigerpunkt vorbei. Neben einer großen Straße steht ein Schild, auf dem steht: "Ab hier laufe ich alleine". Autofahrer können dort in einer Parkbucht halten und das Kind aussteigen lassen. Zur Grundschule sind es dann nur noch ein paar hundert Meter. Das letzte Stück gehen Theresa und ihr Klassenkamerad zusammen.

Jedes Kind, das nicht mit einem Elterntaxi gekommen ist, bekommt von Tigermama Lena Paul einen Stempel in den Tigerpass. SWR Mia Zundel

Wer Tigerstempel hat, darf zur Party

Angekommen im Klassenzimmer, packen die Schülerinnen und Schüler ihren Tigerpass aus. Das ist ein kleines Heft, in dem die Kinder Stempel sammeln. Hinten im Klassenzimmer sitzt Lena Paul - sie ist Mama eines Kindes aus der Klasse - und stempelt. Sie macht das ehrenamtlich.

Nur durch die Unterstützung der Eltern läuft das Tigerprojekt. Zur Belohnung für die Stempel organisieren die Eltern zweimal im Jahr eine Tigerparty für die Kinder. Die dürfen dann ihren Tigerpass abgeben und bekommen dafür ein Muffin und ein Getränk. Es wird getanzt und gespielt.

"Und ist die Karte voll, feiern wir ganz toll". Das Tigerlied darf auf keiner Tigerparty fehlen. SWR Mia Zundel

Weniger Verkehrschaos vor der Bodelshausener Schule

Schulleiter Simeon Handte freut sich über das Projekt der Eltern. Früher sah es am Morgen vor der Schule noch ganz anders aus: Die Elterntaxis waren vor Unterrichtsbeginn am Rangieren. Eine Gefahr, denn bei so vielen Autos könne man Grundschüler schnell hinter großen Autos übersehen, weiß Handte. Inzwischen sei der Parkplatz vor der Schule viel übersichtlicher.

Und die Kinder haben Spaß am Stempel sammeln. Aber nicht nur wegen der Stempel und der Tigerparty gehen sie gerne zu Fuß. Ein Kind erzählt, dass es immer an seinem alten Kindergarten vorbeikommt und dort Freunde sieht. Ein anderes sagt, es schaue sich am Morgen gerne die Natur an. Und ein Junge weiß, dass man "wegen der Umweltverschmutzung das Auto morgens zu Hause lassen sollte".