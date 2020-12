per Mail teilen

Tübingen schützt seine Altenheimbewohner offensichtlich besser als andere Städte vor einer Corona-Infektion. Während in anderen Teilen Deutschlands hohe Todeszahlen zu beklagen sind, sind die Infektionszahlen in der Stadt am Neckar vergleichsweise gering.

Im Tübinger Pflegeheim Luise-Wetzel-Stift lassen sich Bewohner und Mitarbeiter regelmäßig testen. SWR Friedericke Dauser

Neun Alten- und Pflegeheime gibt es in Tübingen. Sie haben sich bis jetzt in der Corona-Zeit wacker geschlagen. Im Moment ist laut Gesundheitsamt nur ein einziges Pflegeheim betroffen. Dort sind einige Mitarbeiter infiziert. Die Heimbewohner sind allesamt symptomfrei. Diese niederen Infektionszahlen sind unter anderem Lisa Federle zu verdanken. Die Tübinger Notärztin und Pandemiebeauftragte im Landkreis Tübingen richtete schon zu Beginn der ersten Welle ein Corona-Testmobil ein, mit dem sie zu den Alten- und Pflegeheimen gefahren ist.

Schnelltests früh eingesetzt

Diese frühen Schnelltests haben bisher wohl Schlimmes verhindert und werden deshalb inzwischen flächendeckend im Land gemacht. Das Tübinger Modell hat Schule gemacht. Auch die evangelische Heimstiftung in Stuttgart, die in Tübingen das Luise-Wetzel-Stift und in ganz Baden-Württemberg 90 Heime betreibt, hat sich der Idee der Tests umgehend angeschlossen.

Masken sind Pflicht

Wie Sprecherin Alexandra Heizereder dem SWR sagte, werden die Tests regelmäßig und auch ohne Verdachtsfälle eingesetzt. Aber sie bieten nur eine relative Sicherheit. Deshalb legen die Heimbetreiber Wert darauf, dass man auch sonst besonders vorsichtig ist. Dass die Mitarbeiter ständig FFP2-Masken tragen, sei Pflicht, so Heizereder weiter.

Kostenlose Schnelltests auf dem Tübinger Marktplatz

Inzwischen bietet das DRK-Team von Ärztin Lisa Federle auch kostenlose Schnelltests auf dem Tübinger Markplatz an, damit man vor oder an Weihnachten bedenkenlos die Eltern oder Großeltern besuchen kann. Auch diese Aktion wird von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) tatkräftig unterstützt. Der Gemeinderat hat für die Tests in den Altenheimen 250.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Tübinger Appell zum Teil-Lockdown Mit einem sogenannten Tübinger Appell haben sich Anfang November die Stadtspitze und Mediziner an die Bevölkerung gewandt. Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgerufen, soziale Kontakte so weit es geht zu vermeiden. Der Schutz von Senioren und Risikopatienten sei besonders wichtig. Darum wurde ein spezielles Konzept entwickelt: Neben Schnelltests in Senioren- und Altenheimen soll es vormittags Zeitfenster zum Einkaufen geben. Senioren sollen außerdem den Stadtbus meiden. Über 65-Jährige bekommen einmalig FFP2-Masken umsonst.

Corona-Schutzprogramm für Ältere

Tübingen will schon länger vor allem alte Menschen schützen. Die Stadtverwaltung hat FFP2-Masken an über 65-Jährige verschickt und bietet Senioren verbilligte Taxifahrten, um Busfahrten zu vermeiden. Außerdem hatte die Stadt schon vor Monaten an jüngere Menschen appelliert, vormittags nicht einkaufen zu gehen und diese Zeit den Senioren zu überlassen.

Tübinger Weg als Vorbild

OB Palmer sieht den Kampf gegen Corona in seiner Stadt als mögliches Modell auch für andere Regionen. Zwar habe die Stadt durch den Ideenreichtum der Pandemiebeauftragten Lisa Federle und einer Biotecfirma, die Tests schnell und unbürokratisch anbieten kann, einen Vorteil. Aber auch andere könnten im Prinzip dem Tübinger Weg folgen.