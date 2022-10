Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat in der Vergangenheit polarisiert. 2021 wollten die Grünen Palmer noch aus der Partei werfen - jetzt zeigen sie sich gesprächsbereit.

Die Grünen wollen mit Boris Palmer nach dessen deutlicher Wiederwahl zum Oberbürgermeister von Tübingen bald ein Gespräch über seine Zukunft in der Partei führen - nach einer langen Phase der Streitigkeiten.

Der 50-Jährige trat als unabhängiger Kandidat an und holte im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Mit 52,4 Prozent der Stimmen wurde Palmer für weitere acht Jahre als OB im Amt bestätigt. Über ein mögliches Aussöhnungs-Angebot mit den Grünen sagte er dem "Spiegel" nun: "Ich bin bereit." Wenn ein Angebot käme, "schlage ich ein."

Kretschmann und Bayaz für Annäherung mit Palmer

Mehrere Politiker des Realo-Flügels sprachen sich bereits für eine Annäherung zwischen der Partei und dem streitbaren Politiker aus - etwa Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Finanzminister Danyal Bayaz. Grünen-Politikerinnen und -Politiker anderer Partei-Strömungen hielten sich bislang dagegen mit Äußerungen zu Palmer und seiner Zukunft in der Partei eher zurück.

Dabei soll Palmer die Hand ausgestreckt haben in Richtung einiger führender Parteifunktionäre. Ob es mit der Annäherung am Ende etwas werde, hänge aber davon ab, ob er sich auch künftig so zurückhaltend verhalte wie zuletzt im Wahlkampf oder nicht, hieß es aus dem Landesverband.

OB Palmer: "Grüner durch und durch"

Im Nachrichtenportal "The Pioneer" bezeichnete Palmer den Streit mit seiner Partei am Freitag als "schmerzhaft". Er fühle sich aber "als Grüner durch und durch und behaupte, dass ich in vielen Bereichen mehr grüne Erfolge vorweisen kann als manch anderer grüner Kritiker." Er wünsche sich, "dass die Ökologie als das einigende Band in der Partei mehr Bedeutung hat und dass wir weniger über Identitätspolitik streiten - zumal es die noch gar nicht wirklich gegeben hat, als ich Mitglied geworden bin." Die Landeschefin der Grünen, Lena Schwelling, kündigte im "Spiegel" an, darüber sprechen zu wollen, wie Palmer kontroverse Meinungen äußern könnte, ohne die Grundsätze und Ordnung der Partei zu verletzen.

Wie geht es mit Palmer und den Grünen weiter? Gespräche für Anfang 2023 angekündigt

Anfang kommenden Jahres wolle man sich mit Palmer zusammensetzen, so Schwelling am Freitag. Die für das nächste Jahr geplanten Gespräche werde man mit großer Ernsthaftigkeit führen. Über den genauen Zeitplan werden laut einer Sprecherin noch die zuständigen Gremien entscheiden. Die Gespräche sind Teil eines Vergleichs, dem Palmer und die Grünen im April zugestimmt hatten. Dieser besagt auch, dass Palmers Mitgliedschaft bei den Grünen noch bis Ende 2023 ruht.

Rassismusvorwürfe: Grüne wollten Palmer aus Partei ausschließen

Dem Vergleich vorausgegangen war ein Parteiausschlussverfahren gegen den Tübinger Oberbürgermeister. Anlass war ein als rassistisch verstandener Facebook-Post. Die Grünen hatten das als parteischädigend gewertet. Der 50-Jährige und sein Anwalt hatten sich jedoch auf die Streitkultur der Partei berufen. Sie argumentierten, dass der gebürtige Waiblinger den Grünen vermutlich mehr Stimmen bringe als er sie koste. Nach Palmers Angaben war sein Eintrag satirisch gemeint. Bereits zuvor hatte er mit Äußerungen zur Flüchtlingspolitik und zu Corona-Maßnahmen mit seiner Partei über Kreuz gelegen.