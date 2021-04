In Reutlingen gibt es jetzt eine "Grüne Welle" für Radfahrer. Für die rund zwei Kilometer langen Strecke braucht man ein Smartphone und eine App.

Zwischen dem Verkehrsübungsplatz und dem Tübinger Tor in Reutlingen können Radfahrer bei grünen Ampeln durchfahren. Die Teststrecke ist rund zwei Kilometer lang. Auf dem Weg gibt es acht Ampeln. Zuvor müssen sich Radfahrer die "SiBike-App" runterladen. Sie wurde von der Firma Siemens entwickelt. Auf der Strecke wurden die Ampeln erneuert und aufgerüstet, so Lars Oehme von der Stadt Reutlingen. Der Radler sendet per Handy-App ein Signal an die Verkehrszentrale. Die gibt einen Befehl an die Ampelsteuerung. Mit diesem Befehl springt die Ampel auf grün.

Radfahren soll attraktiver werden

Mit der "Grüne-Welle-App" soll Radfahren in Reutlingen attraktiver gemacht werden. Es sollen sich mehr Menschen für das Radfahren begeistern. Mit der Erprobung der SiBike-App gehe man einen weiteren Schritt, um dieses Ziel zu erreichen, so Oberbürgermeister Thomas Keck. Das Projekt hat 400.000 Euro gekostet. 200.000 Euro zahlt der Bund. Zunächst ist die "Grüne Welle" ein Test. Wird sie erfolgreich angenommen, gibt es noch weitere Routen in Reutlingen.