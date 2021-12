"Grüne Damen und Herren" in Balingen entlasten Pflegepersonal

per Mail teilen

Die Grünen Damen und Herren sind in Corona-Zeiten wichtiger denn je. Sie arbeiten ehrenamtlich in Krankenhäusern, zum Beispiel auch im Zollernalbklinikum. Davon profitieren nicht nur die Patienten.

Die Grünen Damen und Herren haben das, was das Pflegepersonal in Kliniken kaum noch hat: Zeit. Zeit für die Patienten. Sie hören ihnen zu, machen mit ihnen Spaziergänge oder erledigen Botengänge. Die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen gibt es schon lange in deutschen Krankenhäusern, seit genau zehn Jahren auch im Zollernalbklinikum in Balingen.

Bärbel Bodusch, Heidi Schuler, Doris Otto (von links nach rechts). Sie gehören zu den "Grünen Damen" im Zollernalbklinikum Balingen. Franziska Gerster aus dem Team der Pflegedirektion ist froh über die zusätzliche Hilfe. SWR Stephanie Assenheimer

Ehrenamtlich helfen trotz Corona?

In der ersten Corona-Welle durften die Grünen Damen und Herren im Balinger Krankenhaus nicht mehr ihren Dienst antreten, zum Schutz der Patienten und Beschäftigten, aber auch zu ihrem eigenen Schutz. In der vierten Welle will man nicht mehr auf sie verzichten, denn sie entlasten auch das ohnehin stark beanspruchte Pflegepersonal.

Aufmunternde Worte für den Patienten

Um die 20 Grüne Damen und ein Grüner Herr arbeiten derzeit im Zollernalbklinikum Balingen. Bärbel Bodusch ist fast von Anfang an mit dabei. Über eine Zeitungsannonce hat sie vor neun Jahren von dem Ehrenamt erfahren und sich gleich gemeldet. Seither kommt sie zweimal in der Woche für ein paar Stunden in die Klinik.

Mit einem Patienten, der an Krücken geht, will sie eine kleine Runde drehen. Zuvor besorgt sie dem Mann seinen Mund-Nasen-Schutz. Bärbel Bodusch fängt an zu plaudern, lobt die Fortschritte des Patienten beim Gehen. Die aufmunternden Worte tun ihm gut. "Kann man gebrauchen da drinnen", sagt er.

Patientin bittet um Liebe und Zuwendung

Bei den Grünen Damen ist auch Doris Otto aktiv. Manchmal besorgt sie für die Patienten und die Patientinnen eine Zeitschrift am Krankenhauskiosk, mal lädt sie eine Telefonkarte auf oder begleitet jemanden zur Behandlung. Am wichtigsten aber findet sie auf den Stationen die Gespräche am Krankenbett. Sie erzählt von einer Patientin, die einfach nur "um Liebe und Zuwendung" gebeten habe.

SWR Reporterin Stefanie Assenheimer berichtet über die Arbeit der "Grünen Damen" in Balingen.

Mann packt das falsche Nachthemd ein

Jede Grüne Dame am Zollernalbklinikum Balingen kann emotionale Geschichten erzählen. Manche sind auch zum Schmunzeln wie die von Heidi Schuler: Eine Dame habe sich von ihrem Mann den Koffer für das Krankenhaus packen lassen, dabei aber das falsche Nachthemd erwischt. Das habe die Patientin sehr umgetrieben. Heidi Schuler hat dann das richtige Nachthemd organisiert. Manche Begegnungen allerdings machen auch nachdenklich, sagt Heidi Schuler.

Grüne Damen gegen die Einsamkeit

"Es fällt einem einfach auf, wie einsam die Menschen sind. Und jetzt gerade in der Corona-Zeit speziell. Und man hört natürlich auch ganze Lebensgeschichten von Patienten, die einfach das Bedürfnis haben zu reden, weil sie sonst niemanden haben."

Wer als Patient jemanden hat, Partner, Angehörige oder Freunde, darf sie oder ihn aber nur noch begrenzt sehen. Seit sich die Corona-Lage wieder zugespitzt hat, gelten im Zollernalbklinikum erneut strengere Besucherregeln. Umso wichtiger sind die Ehrenamtlichen. Nicht nur die Kranken profitieren von ihnen, sondern auch die Beschäftigten, meint Franziska Gerster aus dem Team der Pflegedirektion.