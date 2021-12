"Grüne Damen und Herren" noch wichtiger in Corona-Zeiten

Man nennt sie die „Grünen Damen und Herren“ und sie haben das, was das Pflegepersonal in Kliniken kaum noch hat - Zeit. Zeit für die Patienten. Sie hören ihnen zu, machen mit ihnen Spaziergänge oder erledigen Botengänge. Die ehrenamtlichen Helfer gibt es schon lange in deutschen Krankenhäusern, seit genau zehn Jahren auch im Zollernalbklinikum in Balingen. In der ersten Corona-Welle allerdings durften die „Grünen Damen und Herren“ dort nicht mehr ihren Dienst antreten. Doch man hat erkannt, dass sie wichtiger sind, denn je, nicht nur für die Patienten.