Tübingens grüner Oberbürgermeister Boris Palmer gilt als meinungsfreudig und ist dafür auch in seiner eigenen Partei umstritten. Einigen Parteifreunden aus Berlin reicht es jetzt. Sie fordern Konsequenzen - nicht zum ersten Mal.

Rund 100 Mitglieder der Grünen, die meisten aus dem Berliner Landesverband, haben ihre Parteifreunde aus Baden-Württemberg aufgefordert, den umstrittenen Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer aus der Partei auszuschließen. Initiiert wurde der Brief vom früheren Berliner Bundestagsabgeordneten Özcan Mutlu.

Özcan Mutlu (Bild) ist sauer auf Boris Palmer (beide Grüne, Archiv). dpa Bildfunk Sophia Kembowsk

Palmer eckte mit Corona-Äußerung an

Zuletzt hatte Palmer eine Lockerung der Corona-Auflagen gefordert und dabei erklärt: "Ich sag' es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären." Es müsse unterschiedliche Sicherheitsvorkehrungen für Junge und Ältere geben. Es folgte eine Welle der Empörung, auch aus seiner eigenen Partei wurde der Oberbürgermeister hart kritisiert.

Palmer ruderte daraufhin zurück, entschuldigte sich und sprach selbst von einer "fürchterlichen" Formulierung. Er habe ausdrücklich nicht über die Wertigkeit von Leben urteilen wollen, auch wenn er andere Wege der Krisenbewältigung "zur Diskussion" stellen wolle, weil eine neue "Weltwirtschaftskrise" drohe.

Der offene Brief an den grünen Landesvorstand Baden-Württemberg aus Berlin SWR

Grüne kritisieren "Methode Palmer"

Für die grünen Kollegen scheint jetzt eine Grenze überschritten. Sie bezeichnen Palmer in dem Brief als "unbelehrbar", die Partei sei längst nicht mehr seine "politische Heimat", auch dank seiner "wiederholten Eskapaden". Kritisiert wurden auch seine Ansichten zu den Themen Migration und Integration. Auch wenn er immer wieder entsprechende Äußerungen zurücknehme und sich entschuldige, erfolge dies nur "zum Schein" und sei "die Methode Palmer". Er genieße offenbar den "Medienrummel", ärgern sich die Parteimitglieder. Um weiteren Schaden von der Partei abzuwenden, müsse jetzt ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet werden.

Im Brief verweisen die Mitglieder auch auf die rechtlichen Voraussetzungen für ein Ausschlussverfahren. Dies könne nicht von der Bundespartei ausgehen, sondern müsse durch den Landes- beziehungsweise Kreisverband erfolgen, in dem Palmer Mitglied ist.

Palmer weist Vorwürfe zurück

Der baden-württembergische Landesverbandes will sich in seiner Vorstandssitzung am Freitag mit dem offenen Brief befassen. Vorher werde man sich nicht äußern, sagte ein Sprecher dem SWR. Die Kritik an Palmers Äußerungen bleibe bestehen, er spreche nicht für die Grünen, so der Landesvorstand.

Palmer selbst erklärte gegenüber dem SWR, er sehe keinen Grund für einen Parteiausschluss. Schließlich stünden die Grünen für offene Debatten.

Die Berliner wollten Palmer schon einmal loswerden

Palmer sorgte in den vergangenen Jahren durch politische Debattenbeiträge, unter anderem mit Kritik an den Verhältnissen in der Bundeshauptstadt, immer wieder für eine starke Polarisierung. In seiner Partei gilt er als isoliert. Als er vor rund einem Jahr in einem Facebook-Post kritisierte, dass die Deutsche Bahn in einer Werbekampagne überwiegend Menschen mit Migrationshintergrund abbildete, hatten Berliner Parteikollegen den baden-württembergischen Verbänden in harten Worten schon einmal einen Rauswurf nahegelegt. Der Tübinger Landesverband entschied sich damals dagegen: Ein Ausschluss Palmers löse das Problem nicht und sei außerdem schwer durchzusetzen.