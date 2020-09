Die Fahndung nach einem Bankräuber in Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) läuft auf Hochtouren. Laut Staatsanwaltschaft wurde nun eine Belohnung von 5.000 Euro zur Ergreifung des Täters ausgelobt. Ein unbekannter, maskierter Täter hatte am 1. September in einer Bank in Walddorfhäslach einen Angestellten mit einer Waffe bedroht und Geld gefordert. Daraufhin floh er mit einer geringen Menge an Bargeld. Eine anschließende Großfahndung verlief erfolglos. Laut Polizei ist der Täter Brillenträger, ca. 1,70 bis 1,85 Meter groß und 45 bis 55 Jahre alt.