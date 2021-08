Seit kurzem müssen sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten auf Corona testen lassen. Das sorgt für großen Andrang an den Abstrichstellen und in den Schwerpunktambulanzen wie in Balingen.

Der Zollernalbkreis hat seine Corona-Ambulanz mit integrierter Teststelle wieder in Betrieb genommen. In der Balinger Kreissporthalle lassen sich laut den Verantwortlichen hauptsächlich Reiserückkehrer aus Risikogebieten testen. Viele machen auch freiwillig einen Test. Abstrichstelle überrannt Laut Gabriele Wagner, Leiterin des Gesundheitsamts, ist die Abstrichstelle am Montag regelrecht überrannt worden: "Wir hatten 228 Personen hier. Die Leute standen einmal fast um die Kreissporthalle drumrum." Sie ist froh, dass das Zentrum wieder in die Halle verlegt wurde. Infiziertenzahlen steigen In den vergangenen Tagen sind die Infiziertenzahlen gestiegen. Auch Patienten mit Symptomen kommen in die Kreissporthalle. Sie ist Teststelle und Coronaambulanz. Daniel Urban, ärztlicher Leiter des Coronazentrums registriert vor allem junge Patienten, mittleres Alter, häufig asymptomatisch. Testergebnis meist nicht innerhalb von 24 Stunden Wegen des großen Andrangs sucht Urban wieder nach Personal für die Corona-Einheiten. Bis das Testergebnis vorliegt, könne es allerdings länger als einen Tag dauern. Bald schon sollen die Tests laut Urban auch wieder in einem lokalen Labor direkt in Balingen ausgewertet werden. Täglich bis zu 150 Tests in Münsingen Auch in den anderen Landkreisen ist viel los. Mehr als 200 Tests hat die Kassenärztliche Vereinigung allein am Montag in Tübingen gezählt. In Münsingen (Kreis Reutlingen) wurden täglich bis zu 150 Personen abgestrichen. Ähnlich ist die Situation im Kreis Sigmaringen. Dort wird aktuell noch in Corona-Schwerpunktpraxen und bei den Hausärzten getestet.