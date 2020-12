per Mail teilen

In der Reutlinger Innenstadt ist am Sonntag Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Großeinsatz ausgerückt, weil Zeugen in einem Wohn- und Geschäftshaus Rauch gesehen haben wollen. Als die Rettungskräfte eintrafen, stellte sich heraus, dass ein Unbekannter wohl Schädlinge mit einem Gas bekämpfen wollte. Es trat aus einer Dose aus. Die Feuerwehr brachte die Dose ins Freie und lüftete das Haus durch. Acht Personen erlitten leichte Atemwegsreizungen. Gegen den unbekannten Schädlingsbekämpfer läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren.