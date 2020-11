Lieferanten von Heizöl in der Region erleben gerade eine große Nachfrage. Grund ist ein neues Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, durch das die Heizölpreise zum Jahreswechsel um knapp acht Cent steigen werden.

Viele Kunden wollen noch in diesem Jahr die Öltanks voll machen, berichten die Südwestenergie in Reutlingen und die Firma Wahr in Nagold (Kreis Calw). Die Lieferzeiten bei der Südwestenergie betragen momentan rund fünf bis sechs Wochen. Durch niedrige Preise im Frühjahr hätten allerdings viele Kunden in diesem Jahr schon getankt und wollten jetzt nur noch kleinere Mengen, so die Firma Wahr.

Heizöl wird wegen Steuererhöhung teurer (Symbolbild) SWR Markus Beschorner

Kunden sollten Lieferzeiten bedenken

Stand jetzt könne man alle Kunde noch in diesem Jahr beliefern, berichtet die Firma Bürk-Kaufmann in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Die Preiserhöhung spreche sich jetzt allerdings erst so richtig herum. Deshalb sollten die Kunden wegen der Lieferzeiten mit der Bestellung nicht allzu lange warten, sagen die Heizöl-Lieferanten.

Neues Klimaschutzgesetz

Heizöl hatte wegen der Corona-Krise im Mai seinen Preis-Tiefpunkt mit 42 Euro pro Hektoliter. Aktuell steht der Preis bei rund 43 Euro. Er wird bis Jahresende weiter ansteigen. Denn ab Januar 2021 gibt es den CO2-Preisaufschlag auf Heizöl – das macht etwa acht Cent mehr aus pro Liter. Die Bundesregierung will damit umweltfreudliche Alternativen fördern.