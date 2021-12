200 Strohballen brannten lichterloh bei Sulz am Eck

Die ganze Nacht bis in den Morgen waren die Wildberger und Jettinger Feuerwehren bei Sulz am Eck (Kreis Calw) im Einsatz. Rund 200 Strohballen waren dort in Brand geraten.

Gegen 20.30 Uhr rückten am Dienstagabend 80 Einsatzkräfte der beiden Freiwilligen Feuerwehren in Wildberg (Kreis Calw) und Jettingen (Kreis Böblingen) aus. Da standen die rund 200 aufgetürmten Strohrundballen schon meterhoch in Flammen. Familie Ott aus Oberjettingen hatte neben der Kreisstraße 1023 zwischen Sulz am Eck und Oberjettingen ihr Stroh auf der Wiese gelagert. "Das viele Geschäft, was da jetzt kaputt ist! Das Stroh brauchten wir für unseren Kuhstall. Wir haben über 130 Kühe und in etwa nochmal so viel Jungvieh." Für Familie Ott könnte es im kommenden Jahr knapp werden mit dem Stroh. SDMG/Schulz Brandstiftung sehr wahrscheinlich Wie es zu dem Brand kam, versucht die Polizei jetzt zu klären. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Denn dass mitten auf dem Feld bei dem feuchten, kalten Wetter die Strohballen selbst Feuer fingen, gilt als unwahrscheinlich. Vor wenigen Jahren waren schon einmal Strohballen des landwirtschaftlichen Betriebs in Brand geraten, sagte Inge Ott dem SWR. Die Schadenshöhe wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. "Auf unserer Wiese ist jetzt eine große Sauerei. Da wächst erstmal nichts mehr. Aber Gott sei Dank ist niemand zu Schaden gekommen!" Mitten in der Nacht fing es an zu schneien. SDMG/Schulz Stundenlanger Lösch-Einsatz Bis in den Morgen, bis circa 8.30 Uhr, musste die Feuerwehr löschen, so Kommandant Daniel Nuding gegenüber dem SWR. Insgesamt war seine Truppe zwölf Stunden im Einsatz. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hatte für sie ein Zelt zum Aufwärmen aufgebaut. "Trotz der starken Rauchentwicklung und dem stundenlangen Einsatz ist zum Glück alles gut gegangen. Von den Strohballen ist aber leider nicht mehr viel übrig." Betroffener Landwirt, Andreas Ott, war bis in den Morgen mit im Einsatz und steurte den Ladlader. SDMG/Schulz Familie und zig Einsatzkräfte von Feuerwehr und DRK im Einsatz Neben den Feuerwehren und dem DRK hat auch Landwirt Andreas Ott selbst mitangepackt. Er zog mit seinem Radlader die Strohballen auseinander, um die brennenden Strohballen besser löschen zu können. Auch er kam erst am Morgen nach Hause. Um Löschwasser zu gewinnen, mussten die Feuerwehrleute einen Schlauch über eine knapp 500 Meter lange Strecke verlegen. Die Kreisstraße war mehrere Stunden lang voll gesperrt. Verletzt wurde bei dem Großeinsatz niemand.

Sendung am Mi. , 8.12.2021 16:00 Uhr, SWR4 BW Regional, SWR4 BW aus dem Studio Tübingen