Eine Lagerhalle einer Baufirma nahe der Bundesstraße ist komplett ausgebrannt. Eine schwarze Rauchsäule zog über die B27 bei Walddorfhäslach. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

In einer Baufirma in Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) hat es am Samstagnachmittag gebrannt. Eine Lagerhalle, in der vor allem Arbeitsmaterialien gelagert waren, brannte komplett ab. Kilometerweit war eine dicke schwarze Rauchsäule zu sehen. Bei dem Großbrand wurden zwei Menschen leicht verletzt. Dabei handelte es sich um einen Feuerwehrmann und einen Mitarbeiter der Baufirma, der in der Halle beschäftigt war. Das sagte der Einsatzleiter des Roten Kreuzes dem SWR. Der Schaden beträgt laut Polizei mindestens eine Million Euro.

Feuerwehren aus Walddorfhäslach und Umgebung waren bei dem Großbrand im Einsatz. SWR Christoph Necker

Gebiet um die Baufirma weiträumig abgesperrt

Am späten Samstagnachmittag stand die Halle noch in Flammen. Das Gebiet um die Baufirma war weiträumig abgesperrt. Laut Polizei waren 130 Feuerwehrleute im Einsatz - sie kamen aus Walddorfhäslach, Pliezhausen, Reutlingen und Metzingen. Der dichte schwarze Rauch erschwerte das Löschen des Feuers. Viele der Feuerwehrleute arbeiteten mit Atemschutz. Weil die Sicht auf den Brandherd extrem schlecht war, kam auch eine Drohne zum Einsatz. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.