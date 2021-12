Spektakuläre Drohnen-Bilder von der Großbaustelle am Hauptbahnhof Tübingen

per Mail teilen

Seit zwei Jahren ist der Platz vor dem Tübinger Hauptbahnhof eine einzige große Baustelle: auf dem Vorplatz und im Anlagenpark. Trotz Verzögerungen ist ein Ende absehbar.

"Es ist eine wahnsinnig komplexe Baustelle", erklärte Projektleiterin Katrin Korth am Mittwoch rund 20 Interessierten inmitten von Bauzäunen und Baggern. Gleichzeitig verzögerten Lieferschwierigkeiten etwa bei Granit, Pflastersteinen und Kunststoffrohren die Arbeiten.

Bau-Ziel des Bahnhofvorplatzes: noch ein Jahr

Trotz der Verzögerungen hofft Korth, dass der Bahnhofsvorplatz in einem Jahr fertig ist. Der Park brauche dann noch etwas länger. Der neue Vorplatz soll um ein paar Zentimeter höher liegen als der bisherige. So kann man dann ebenerdig aus dem Bahnhofsgebäude kommen und barrierefrei in den Bus umsteigen.

Die neuen Bushaltestellen am Zentralen Omnibusbahnhof wirken kleiner, als sie sein sollen. 50 Quadratmeter soll das Betondach überdecken und dennoch luftig wirken. bhm/ braun&engels

Außerdem sollen den neuen Vorplatz Bäume schmücken, für die Bushaltestellen sind Betondächer geplant, die einen schwebenden Eindruck vermitteln. Da wo der Vorplatz später einmal endet, sieht man vom Bauzaun aus bereits die Rampe zur Tiefgarage, die gerade entsteht. Sie soll Platz für 70 Autos und 1.000 Fahrräder bieten.

Ein Platz für Fußgänger und Radfahrer

Eine Viertelstunde Parken wird kostenlos sein in der Tiefgarage, sodass ein schnelles Abholen vom Bahnhof möglich ist. Ansonsten soll es auf dem Europaplatz fast keinen Autoverkehr mehr geben, nur die Busse.

"Wir planen hier dafür, dass es attraktiv wird für Menschen, die zu Fuß gehen, Menschen, die mit dem Fahrrad fahren. Wir sind alle keine Autofeinde, wir fahren auch alle Autos, aber wir planen bewusst für die Verkehrswende. Und in diesem Bewusstsein sind wir auch alle unterwegs."

Der Vorplatz der Fahrradgarage lässt bereits erahnen, wie der gesamte Bahnhofsvorplatz gestaltet werden soll. SWR Peter Binder

Viele Betonsteine mit besonderen Zusatzelementen

In der ehemaligen Expressguthalle ist schon im Juni ein Parkhaus für Fahrräder eröffnet worden. Vor diesem Gebäude kann man bereits einen Eindruck gewinnen, wie der Bahnhofsvorplatz voraussichtlich aussehen wird. Größtenteils werden Betonsteine verbaut, die deutlich günstiger sind als etwa Granit. Zum vergleichsweise einfachen Standard sollen aber ein paar besondere Elemente kommen: Umrandungen mit Sitzgelegenheiten und Blumenbeete.

Verbindung von Anlagenpark und Bahnhofsvorplatz

Bislang waren Zentraler Omnibusbahnhof und Anlagensee durch Zäune und Büsche getrennt. Jetzt ist eine stärkere Verknüpfung geplant, sodass man Teile des Sees bereits vom Platz aus sehen kann.

Mehrkosten beim Anlagenpark: teure Schlamm-Entsorgung

Im Anlagenpark wird allerdings noch 2024 gebaut werden, schätzt die Projektleiterin. Dort sind auch unerwartete Mehrkosten entstanden: Der Schlamm aus dem Anlagensee wird nach dem Trocknen fachgerecht entsorgt werden müssen, da er mit Schadstoffen belastet ist. Eine Million Euro mehr als geplant wird die Stadt dafür aufbringen müssen.

Zuschüsse für die Millionen-Kosten

Insgesamt ist das Projekt auf rund 60 Millionen Euro veranschlagt, wobei die Stadt rund 25 Millionen Euro als Fördermittel von Bund und Land bekommt. Ein Bauvorhaben von dieser Größenordnung habe es im öffentlichen Raum in Tübingen noch nicht gegeben, so Katrin Korth. Und auch in ihrer Karriere werde es wohl das einzige Projekt dieses Formats bleiben.

Neugestaltung des Anlagenparks

Der Park soll im hinteren Bereich naturnah gestaltet werden, vorne in Bahnhofsnähe steht eine Seeterasse mit Wasserspielen auf den Plänen.

So soll die Seeterrasse am Anlagensee aussehen - im Hintergrund die neue Radstation mit Café. bhm Planungsgesellschaft/Filon-Leipzig

Einen Eindruck könne man bereits nach dem nächsten Winter gewinnen. Vorübergehend werde auch schon im kommenden Sommer Wasser in den See gelassen, damit die geschützten Fledermäuse dort jagen können. Manche Arbeiten seien nur im Sommer möglich, andere nur im Winter, immer mit Rücksicht auf die Tiere.

"Artenschutzrechtlich müssen wir immer dran vorbeibauen, wie gerade die Bedingungen sind, dass wir die Tiere nicht stören."

Am südlichen Ufer des Anlagensees ist eine Freizeitwiese geplant. Heute verläuft dort noch eine provisorische Baustraße. bhm Planungsgesellschaft/Filon-Leipzig

Anlagensee wird kleiner, aber wirkt größer

Der See selbst wird verkleinert, wodurch er wieder eher so aussehe, wie 1895 erstmals geplant, erklärt Projektleiterin Katrin Korth. Außerdem werde die Verkleinerung dazu führen, dass er optisch größer wirke. Denn bislang könne man von jedem Punkt des Ufers den gesamten See überblicken. Im Prinzip, urteilt sie, sei das eine Badewanne. Sie bittet um Vertrauen: Das werde schön.