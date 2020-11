per Mail teilen

Die Polizei hat am Sonntag bei Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) ein Grillfest mit rund 20 Teilnehmern aufgelöst. Die Teilnehmer seien davon ausgegangen, dass das Treffen der Corona-Verordnung entspräche, da sie alle Angehörige einer Familie seien, so die Polizei. Nach den aktuellen Regelungen sind bei Treffen oder Feiern aber derzeit noch maximal 10 Personen erlaubt.