Die Polizei hat am Donnerstag wieder einmal vor falschen Polizisten gewarnt, vor allem im Raum Balingen. Dagmar Greitemeyer hat so einen kriminellen Anruf erlebt und davon erzählt.

Immer wieder wird vor ihnen gewarnt. Und trotzdem gehen ihnen immer wieder Menschen auf den Leim: die Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. Man nennt sie Enkeltrickbetrüger oder falsche Polizisten. Oft rufen sie aus dem Ausland an. In Balingen und anderen Orten im Zollernalbkreis geben sich die Kriminellen derzeit als Angehörige aus und täuschen vor, dass sich ein Verkehrsunfall oder ein anderer Unglücksfall ereignet habe und sie dringend Geld benötigen. Ein Komplize gibt sich dann noch als Polizist oder Staatsanwalt aus, um die erfundene Geschichte zu untermauern, so die Polizei.

Dagmar Greitemeyer wurde beinahe Opfer

Auch die Tübinger Kommunikationsspezialistin und Sozialwissenschaftlerin Dagmar Greitemeyer wurde vor einiger Zeit angerufen und stand kurz davor, falschen Polizisten auf den Leim zu gehen. Sie war zu Gast im SWR-Studio Tübingen, um davon zu erzählen - und damit zu warnen. Warum hat sie nicht sofort aufgelegt?

Die Polizei rät: