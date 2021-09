per Mail teilen

Wer mit dem Rad zur Arbeit, Uni oder Schule fährt, bekommt in vielen Bäckereien der Region diese Woche morgens eine kostenlose Brezel. Man muss dafür lediglich bis zehn Uhr vormittags seinen Fahrradhelm vorzeigen. Die Aktion nennt sich „Pendlerbrezel“. Die Initiative Radkultur hat sie ins Leben gerufen, gefördert vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg. Vor allem in und um Reutlingen und Tübingen machen Dutzenden Bäckereien mit. Die Aktion endet am Freitag.