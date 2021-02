per Mail teilen

Die Polizei hat am Sonntag in einer freikirchlichen Gemeinde in Freudenstadt einen Gottesdienst aufgelöst. Dort waren rund 90 Menschen ohne Mindestabstand und Maske zusammengekommen und hatten auch gesungen, obwohl das im Moment verboten ist. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben durch Hinweise aus der Bevölkerung auf den Gottesdienst aufmerksam. Die Gottesdienstbesucher werden von der Stadt Freudenstadt Bußgeldbescheide wegen ihrer Verstöße gegen die Coronaregeln erhalten.