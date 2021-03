In Gomaringen fließt wieder überall Trinkwasser aus den Hähnen. Die Bruchstelle in einer Trinkwasserzuleitung der Gemeinde im Kreis Tübingen ist abgedichtet worden. Das bestätigte Bürgermeister Steffen Heß am Samstagnachmittag auf Anfrage des SWR. Zunächst seien die Zuleitungen langsam befüllt worden, um Luftblasen zu vermeiden, sagte Heß. Erst dann habe man das Trinkwasser wieder zu den Verbrauchern fließen lassen können. Viele Haushalte im Ort Gomaringen sowie in den Teilorten Stockach und Hinterweiler wurden am Samstagvormittag von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten, weil eine der Hauptzuleitungen gebrochen war.