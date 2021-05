Archäologen haben einen spiralförmig gewundenen Golddraht in einem Frauengrab in Ammerbuch (Kreis Tübingen) gefunden. Das Schmuckstück stammt aus der frühen Bronzezeit.

Der Goldfund hat die Form einer Spirale und ist aus Golddraht geschlungen. Ein Team der Universität Tübingen und des Landesamts für Denkmalpflege haben das Schmuckstück im Grab einer jungen Frau aus der frühen Bronzezeit gefunden.

Ältester Goldfund im Land

Sie wurde vor rund 4.000 Jahren in der heutigen Gemeinde Ammerbuch-Reusten bei Tübingen begraben. Das Goldstück könnte als Haarschmuck verwendet worden sein und deutet auf einen hohen sozialen Status der Trägerin hin. Der Goldfund sei damit der bisher älteste, sicher datierte Edelmetallfund im Südwesten Deutschlands, teilte die Universität Tübingen mit.

Einschalung des Grabes für die Blockbergung: Christoph Kühnbach vom Landesamt für Denkmalpflege sowie Hannah Huber und Raiko Krauß von der Universität Tübingen (von links nach rechts). Pressestelle Veronika Stein/Universität Tübingen

Gold kommt aus Cornwall im Südwesten Englands

Die Analyse ergab zudem, dass das Gold nicht aus bekannten Lagerstätten in Südost-Europa kommt, sondern aus Cornwall in Südwest-England. Daraus ergeben sich nun neue Erkenntnisse über die Fernhandelsbeziehungen in der frühen Bronzezeit. Das sei ein ungewöhnlich frühes Zeugnis der weitreichenden Kontakte der damaligen Menschen für solche Luxusobjekte. Das Grabungsteam um Professor Raiko Krauß vom Tübinger Institut für Ur- und Frühgeschichte misst dem Fund eine hohe kulturhistorische Bedeutung bei.

Bei der Grabung stellten die Forscher fest, dass die Frau in seitlicher Hockerstellung mit dem Gesicht nach Süden bestattet wurde. Diese Art der Bestattung ordnen sie noch in eine Tradition der ausgehenden Jungsteinzeit in Mitteleuropa ein. Als einzige Beigabe im Grab wurde links hinter der bestatteten Frau, etwa in Hüfthöhe, das Spiralröllchen aus Golddraht gefunden.

Neue Erkenntnisse zur Goldherkunft

Das Gold enthält rund 20 Prozent Silber, weniger als zwei Prozent Kupfer sowie Spuren von Platin und Zinn. Diese Zusammensetzung verweist auf eine natürliche Goldlegierung, wie sie typisch ist für Gold, das aus Flüssen gewaschen wurde. Das Muster der Spurenelemente ähnle dem des Golds aus Lagerstätten in Cornwall in Südwestengland. Bemerkenswert sei der klare Bezug nach Nordwesteuropa. Die bisher bekannten älteren Gold- und Edelmetallfunde in Europa stammten dagegen beinahe ausschließlich aus Lagerstätten in Südosteuropa.