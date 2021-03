Der Tübinger FDP-Politiker Christopher Gohl wird Bundestagsabgeordneter. Er rückt nach Angaben seines Parteifreundes Christian Jung aus Bruchsal für ihn nach. Jung war bei der Wahl am 12. März auch in den Landtag gewählt worden und hat sich für dieses Mandat entscheiden. Christopher Gohl forscht und lehrt seit 2012 am Weltethos-Institut an der Uni Tübingen zur Entstehung und Wirkung von Werten, zur Ethik in Unternehmen und Wirtschaft und zur lernenden Demokratie.