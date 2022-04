Streit um krähende Gockel beendet

per Mail teilen



Seit Jahren gibt es in Metzingen-Neuhausen Streit wegen krähender Gockel. Die Tiere leben auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins Neuhausen. Eine benachbarte Familie hatte geklagt. Jetzt hat das Tübinger Landgericht den Streit beigelegt. Beide Seiten einigten sich auf einen Vergleich. Demnach müssen die Gockel auf einem Teil der Parzellen der Anlage zwischen 23 Uhr und 5 Uhr in den Stall. Der Kleintierzuchtverein hatte allerdings immer betont, dass die Tiere, wenn es dämmert, ohnehin in den Stall gehen. Der Vereinsvorsitzende hofft, dass nun Ruhe einkehrt, wie er dem SWR sagte. Der Gockelstreit beschäftigte jahrelang zuerst das Amtsgericht Bad Urach (Kreis Reutlingen), dann das Tübinger Landgericht.