Ein bestimmter Wasserenthärter wird bei Kontakt mit dem Element Mangan in giftiges Glyphosat umgewandelt. In Flüssen und Seen kann es dann Pflanzen und Mikroorganismen schädigen.

