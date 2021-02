per Mail teilen

Zwei Männer im Alter von 28 und 48 Jahren sind am Samstag mit Gleitschirmen von einer Autobahnbrücke an der sogenannten Bodenseeautobahn A81 bei Eutingen (Freudenstadt) gesprungen. Dabei wurden sie von einem Zeugen gesehen. Bei einer Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei wurden die beiden Männer schließlich gestellt. Sie waren ganz in Schwarz gekleidet und gaben die Sprünge zu. Nach Angaben der Polizei kommt sie der Adrenalinkick teuer zu stehen. Außerdem erwartet sie eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Luftverkehrsgesetz.