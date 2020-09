per Mail teilen

Ein 54-jähriger ist am Donnerstagnachmittag in Baiersbronn-Klosterreichenbach im Kreis Freudenstadt mit seinem Gleitschirm auf ein Hoteldach gestürzt. Laut Polizei musste der Mann zur Untersuchung ins Krankenhaus. Über die Schwere seiner Verletzungen ist bislang noch nichts bekannt. Nach Auskunft der Polizei war der Mann in eine Windböe geraten und hatte die Kontrolle über seinen Gleitschirm verloren.