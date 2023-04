Im Zollernalbkreis gibt es landesweit sehr wenige Frauen in der Kommunalpolitik. Das geht so nicht weiter, dachte sich die Gleichstellungsbeauftragte Silke Edele. Sie kandidierte.

Im März kandidierte Silke Edele bei der Bürgermeisterwahl in Weilen u.d.R. (Zollernabkreis) und gewann. Das Dorf hat 600 Einwohnerinnen und Einwohner, es liegt zwischen Balingen und Rottweil, am Fuß des Plettenbergs. Und hat ab dem 1. Mai erstmals eine Bürgermeisterin.

Auf dem Weg ins Rathaus: Silke Edele, ab 1.Mai 2023 Bürgermeisterin in Weilen u. d. R. SWR Bertram Schwarz

Keine Kampf-Emanze

Als Gleichstellungsbeauftragte des Zollernalbkreises organisierte Silke Edele unter anderem eine Seminarreihe, in der Frauen lernen sollten, wie sie in die Kommunalpolitik einsteigen können. Sie selbst lernte dabei auch viel, sagte sie.

"Ich bin keine Kampf-Emanze. Ich möchte auch keine Frauenquote um der Quote willen. Wir sind einfach ganz viele Frauen, die es drauf haben. Und die die Sache genauso gut können."

Anschub vom Chef

Von dieser Erkenntnis beflügelt brauchte es nur noch einen kleinen Anschub ihres Chefs, Landrat Pauli. Er wies sie auf die anstehende Bürgermeisterwahl hin. Erst habe sie gezögert, so Edele, aber dann beschlossen, dass sie als Gleichstellungsbeauftragte voran gehen sollte. Um endlich mehr Frauen in die Kommunalpolitik zu bringen.

Links ragt der neue Arbeitsplatz ins Bild: Das Rathaus von Weilen u. d. R. SWR Bertram Schwarz

Wenn ich was mache, dann ganz. Ganz oder gar nicht. Deshalb habe ich den Leuten in Weilen u. d. R. auch gesagt, wenn sie mich wollen, dann komplett. Mein komplettes Paket. Mit meiner großen Gosch, mit meiner Frisur. So, wie ich halt bin.

Am 19. März wurde Silke Edele zur Bürgermeisterin in Weilen unter den Rinnen gewählt. Am 1. Mai tritt sie ihr Amt an.