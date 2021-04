Gleichgeschlechtliche Paare sollen in der katholischen Kirche Gottes Segen bekommen können. Dafür sprechen sich viele katholische Kirchengemeinden im Kreis Reutlingen aus und distanzieren sich damit von der Haltung Roms. Es sei Menschen verachtend, Gottes Segen nur heterosexuellen Paaren zu spenden, denn dann sei das ein sei exklusives Instrument , sagte Clemens Diez vom Dekanat Reutlingen dem SWR. Viele Pfarrer in den Kirchengemeinden des Dekanats sprechen sich offen für die Segnung homosexueller Paare aus, so Diez. Auch die katholische Gesamtkirchengemeinde in Tübingen zeigte sich empört über das Signal aus Rom. Ihre Kirchengemeinden seien Orte, an denen jeder Mensch willkommen sei, heißt es in einer Pressemitteilung. Man werde auch in Zukunft gleichgeschlechtliche Paare segnen. Die Glaubenskongregation des Vatikans hatte den Bestrebungen, die Segnung für homosexuelle Partnerschaften in Deutschland einzuführen, zuletzt eine Absage erteilt.