Im Nordschwarzwald ist es in der Nacht zu mehreren Glatteisunfällen gekommen. Laut Polizei blieb es bei Blechschäden. Bei Loßburg (Kreis Freudenstadt) war eine Straße gesperrt. LKW-Fahrer mussten die Nacht in ihren Fahrzeugen verbringen.

Nach Angaben der Polizei hingen an die 20 LKW wegen starken Schneefalls und Eisglätte auf der Straße in Loßburg fest. Die Fahrer mussten die ganze Nacht in den Fahrzeugen verbringen. Sie wurden vom Technischen Hilfswerk und dem Deutschen Roten Kreuz mit Tee und Decken versorgt.

Streuwagen in Graben geschlittert

Glatte Straßenverhältnisse wurden einem Streuwagen bei Böblingen zum Verhängnis. Das Fahrzeug sei in der Nacht auf Mittwoch in einen Graben gerutscht, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Unfalls sei die vordere Schneeschaufel mit samt dem Gestänge abgerissen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Bus rutscht auf Laternenpfosten

In Hechingen (Zollernalkbreis) kam laut Reutlinger Polizei eine Autofahrerin von der glatten Straße ab und schlitterte auf eine Leitplanke. In Rottenburg (Kreis Tübingen) rutschte ein Bus auf eine Laterne. Bei Vöhrenbach (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist am Dienstagabend eine Frau mit ihrem Fahrzeug in einer schneeglatten Kurve von der Straße gerutscht. Der Wagen blieb stecken und musste von einem Abschleppdienst wieder auf die Straße gezogen werden. Überall in der Region sind die Räumdienste im Einsatz.