Wer am Dienstagmorgen unterwegs war, musste in einigen Landkreisen besonders vorsichtig sein. Es war wieder glatt auf den Straßen. Die Polizei meldete mehrere Unfälle.

Die Temperaturen stiegen zwar am Dienstag deutlich ins Plus, trotzdem waren viele Straßen am frühen Morgen kalt und deshalb glatt. Laut Polizei gab es besonders in den Kreisen Tuttlingen und Sigmaringen mehrere Unfälle. Im Kreis Calw prallte eine Autofahrerin mit einem Bus zusammen. Sie wurde dabei tödlich verletzt. Auch ein Schulkind, das sich in dem Bus befand, wurde verletzt.

Über 50 Unfälle in den Kreisen Tuttlingen und Konstanz

Im Kreis Tuttlingen und im nördlichen Kreis Konstanz gab es wegen Glätte in den Morgenstunden seit 4 Uhr über 50 Unfälle. Sechs Personen wurden leicht verletzt. Auf der B14 von Stockach Richtung Tuttlingen sind fünf Lkw ineinander gekracht - die Fahrbahn war deswegen stundenlang halbseitig blockiert. Ab etwa 10 Uhr war sie wieder frei. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Unfälle auf der Alb: Zollernalbkreis kaum betroffen

Auch im Kreis Sigmaringen gab es am Morgen rund 50 Glätte-Unfälle, hauptsächlich mit Blechschäden. Für den Zollernalbkreis und die Kreise Reutlingen und Tübingen meldete die Polizei insgesamt rund zehn Unfälle wegen glatter Straßen.

Glätte-Unfälle in Oberschwaben

In den Kreisen Ravensburg, Bodensee und Sigmaringen gab es laut Polizei rund 80 Glatteisunfälle. In Friedrichshafen-Raderach waren fünf Fahrzeuge in einen Unfall wegen überfrierender Nässe verwickelt. Ein Mensch wurde leicht verletzt.

Besonders stark betroffen war laut Polizei der Kreis Sigmaringen: Dort allein gab es bisher um die 50 Glatteis-Unfälle: In Ostrach zum Beispiel kam ein Auto ins Schleudern und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem anderen Fahrzeug. Bei dem Unfall wurde eine Person schwer verletzt, so ein Sprecher. Ansonsten seien die Unfälle im Gebiet des Polizeipräsidiums Ravensburg überwiegend glimpflich verlaufen, es blieb meist bei Blechschäden. Im Kreis Biberach ist ein LKW in einer Kurve von der glatten Straße abgekommen und auf die Leitplanke gekippt. Die Bundesstraße musste zeitweise gesperrt werden.

Auch rund um Ulm kam es zu zahlreichen Unfällen wegen Eisglätte. Nahe Allmendingen (Alb-Donau-Kreis) prallte ein Autofahrer gegen ein entgegenkommendes Streufahrzeug. Bei Blaubeuren zog sich ein Autofahrer bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen schwere Verletzungen zu. In den Höhenlagen des Landkreises Waldshut wurden bei insgesamt zwölf Unfällen zwei Menschen leicht verletzt. Unter anderem kippte ein Lastwagen auf glatter Fahrbahn um. Darüber hinaus bliebt es laut Polizei weitestgehend bei Blechschäden.