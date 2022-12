per Mail teilen

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis und Eisregen am Mittwoch. Betroffen sind besonders die Landkreise Reutlingen, Rottweil und Zollernalb. Die Winterdienste sind vorbereitet.

Die Winterdienste sind für den angekündigten Eisregen gerüstet. Damit keine Unfälle auf den Straßen bei Kälte und Glätte passieren, wollen sie ab den frühen Morgenstunden Salz auf den Straßen verteilen. Bereits seit Tagen seien die Straßenmeistereien ab 3 Uhr nachts unterwegs und streuen, heißt es aus dem Reutlinger Landratsamt. Wegen der frostigen Temperaturen sei es an einigen Stellen glatt. Die Salzlager seien gut gefüllt.

Genug Streugut im Zollernalbkreis

Auch der Zollernalbkreis habe genügend Auftausalz und Salzlösung zur Verfügung, sagte ein Sprecher des Landratsamtes in Balingen dem SWR. Die 21 Fahrzeuge seien bereits voll beladen und würden ausrücken, sobald der Regen einsetzt. Vorher mache dies wenig Sinn, weil das Salz sonst auf den trockenen Straßen weggeblasen würde.

Meldeanlagen für Glätte unterstützen Winterdienst

Hilfreich für den Einsatz seien Glätte-Meldeanlagen an einigen zentralen Straßen. Diese Messstationen verfügen über verschiedene Sensoren, die beispielsweise die Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, Fahrbahntemperatur, die Restsalzmenge und die Wasserfilmdicke auf der Fahrbahn sowie den Niederschlag registrieren und diese Daten in Echtzeit übermitteln. Damit wird der für die Glätte verantwortliche Taupunkt errechnet. Die Anlage gibt der Winterdiensteinsatzleitung ein Signal, wenn die Tendenz in Richtung Glättebildung geht. Zusätzlich steht dem Einsatzleiter ein Kamerabild zur Verfügung.

Auch Rettungskräfte sind vorbereitet

Die Integrierte Leitstelle des Zollernalbkreises hat sich zudem auf ein vermehrtes Aufkommen von Unfällen und Notrufen eingestellt. Wenn nötig, stünden zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung. Auch die Polizei ist vorbereitet, so die Aussage aus dem Lagezentrum im Reutlinger Präsidium. Man beobachte die Lage und gebe entsprechende Warnmeldungen heraus.