Ein Airbrush-Künstler aus Pfullingen (Kreis Reutlingen) zaubert mit Sprühfarbe weihnachtliche Kunstwerke. Nun hat er einen Schaustellerwagen in ein riesiges Knusperhaus verwandelt.

Seit vier Wochen verwandeln Airbrush-Künstler Ralf Schmied und sein Team einen ehemaligen Zirkuswagen-Anhänger mithilfe von Sprühfarbe in ein überdimensionales Lebkuchenhaus. Durch die 3-D-Sprühtechnik sehen die Lebkuchen täuschend echt aus.

Lebkuchen aus der Sprühdose

Licht und Schatten, das ist das Geheimnis der Illusionsmalerei, sagt Ralf Schmied. Jeder Sprühstoß aus der Pistole muss Sitzen, damit die fast ein Quadratmeter großen Lebkuchen dreidimensional wirken. Wenn Ralf Schmied arbeitet ist er hochkonzentriert: Sorgfältig sprüht er um jede Mandel einen schwarzen Rand, der Zuckerguss wird in mehreren Schichten aufgetragen und bekommt am Ende mit weißen Linien den letzten Schliff, "damit es schön fluffig aussieht", so Schmied.

"Der Betrachter soll denken: Wow, das sind ja richtig echte Lebkuchen. Da könnte man direkt reinbeißen."

Ralf Schmied (rechts im Bild) arbeitet gemeinsam mit einem Schreiner und zwei weiteren Airbrush-Künstlern an dem Lebkuchenhaus. SWR

Seine Inspiration holt er sich aus dem Internet. Dutzende Knusperhäuschen und Lebkuchen-Variationen hat Ralf Schmied sich angeschaut, um am Ende einen eigenen Entwurf zu zeichnen. Er selbst liebt die großflächigen Arbeiten, während seine Kollegin Ute Worschischek für die Feinheiten zuständig ist. Sie gestaltete Hensel und Gretel, die aus einem der Fenster schauen, genauso wie die Hexe oder eine Katze die auf dem hinteren Ende des Wagens die Kunden beobachtet.

Für die Gestaltung von Hensel und Gretel ist Detailarbeit beispielsweise an den Augen nötig. SWR

Von der Keksdose zum Lebkuchenhaus

Mit 12 Metern Länge und 5 Metern Höhe sei der Anhänger das größte Fahrzeug, was er bisher in seiner Halle umgestaltet habe, sagt Ralf Schmied. Ohnehin habe er noch nie so ein großes fahrbares Lebkuchenhaus gesehen. Der ehemalige Zirkus-Anhänger von 1970 gehört einer Schaustellerfamilie aus Freiburg. Sie hatte den Airbrush-Künstler beauftragt es umzugestalten. "Es sah davor aus wie eine ausgeschüttete Keksdose und nicht wie ein Knusperhaus", erinnert sich Ralf Schmied. Bald sind alle 250 Lebkuchen auf den Wagen gesprüht. Dann kommt er auf sämtlichen Volksfesten zum Einsatz zum Beispiel auch auf dem Frühlingsfest in Stuttgart. Verkauft wird Zuckerwatte, Magenbrot, Popcorn und natürlich Lebkuchen.

Ralf Schmied bei der Arbeit. SWR René Munder

Vom Maler zum Airbrush Künstler

Der gelernte Maler und seine Kollegin Ute Worschischek haben in Deutschland, der Schweiz und anderen Ländern für Freizeitparks, Figuren oder Karussells neu gestaltet sowie Wände in Diskotheken verschönert. In Metzingen (Kreis Reutlingen) besprühten sie die städtischen Stromkästen oder malten ein Abbild von Jürgen Drews in dessen Lokal auf der spanischen Insel Mallorca.