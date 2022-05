Die Gewerkschaft ver.di ruft wieder zu Warnstreiks auf. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst sollen am Montag in den Kreisen Reutlingen und Tübingen die Arbeit niederlegen. In Tübingen selbst ist laut Gewerkschaft am späten Montagvormittag eine Demonstration mit anschließender Kundgebung geplant. Kommenden Freitag plant ver.di Warnstreiks im Zollernalbkreis mit einer Kundgebung in Balingen.