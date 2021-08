per Mail teilen

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat am Donnerstagabend in Oberndorf am Neckar eine amerikanische Gewehrgranate gesprengt. Die Munition aus dem zweiten Weltkrieg war laut Polizei bei Gartenarbeiten im Ortsteil Beffenburg gefunden worden. Da der Zustand der Granate keinen sicheren Transport ermöglichte, wurde sie auf einer angrenzenden Wiese durch die Sprengung unschädlich gemacht.