Die Klassen 5 und 6 sollen ab kommenden Montag in den Präsenzunterricht zurückkehren. Aber das Kultusministerium biete keine konkreten Vorschläge, wie dies vor Ort organisiert werden soll, um die Vorgaben der Pandemiebestimmungen einzuhalten. So der Reutlinger/Tübinger GEW-Kreisvorstandes Manfred Schechinger in einer Mitteilung. Zudem ignoriere die Ministerin die Forderungen der GEW, zusätzliche Unterstützungskräfte an die Schulen zu holen. So entstünde mit der Schulöffnung eine kaum zu bewältigende Aufgabe für die Schulen.